Сухая трава загорелась на окраине станицы Новоалексеевской в Курганинском районе

Сообщение о возгорании сухой травы на улице Подгорной в станице Новоалексеевской поступило в МЧС 25 августа 12:17.

На место прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению огня. В 12:29 пожар локализовали на площади 350 кв. м. В 12:44 пожар полностью потушили.

На месте работают 8 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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