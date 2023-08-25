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Сухая трава загорелась на окраине станицы Новоалексеевской в Курганинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/suhaya-trava-zagorelas-na-okraine-stanitsy-novoalekseevskoj-v-kurganinskom-rajone
Сухая трава загорелась на окраине станицы Новоалексеевской в Курганинском районе
Фото «Кубань 24»

Сообщение о возгорании сухой травы на улице Подгорной в станице Новоалексеевской поступило в МЧС 25 августа 12:17.

На место прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению огня. В 12:29 пожар локализовали на площади 350 кв. м. В 12:44 пожар полностью потушили.

На месте работают 8 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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