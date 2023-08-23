В Геленджике в нескольких десятках метров от многоэтажек загорелась сухая трава на пустыре

Пожар произошел днем 23 августа возле ЖК Черноморский на улице Крымской.

По словам очевидцев, загорелась сухая трава на территории поля, где раньше был виноградник. На место прибыли пожарные расчеты и приступили к тушению возгорания.

В ЕДДС Геленджика информация поступила в 13:45. По предварительным подсчетам на месте работает 4 единицы техники и около 20 человек. Причины выясняются. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

По словам местных жителей в соцсетях, пожарным машинам мешали подъехать к месту тушения припаркованные во дворе автомобили.

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