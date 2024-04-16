В Новороссийске задумались об оплате за проезд на входе в маршрутку

Вопрос о том, как приучить новороссийских пассажиров оплачивать проезд на входе, пытаются решить давно.

Сейчас в городе-герое нередко пассажиры маршруток оплачивают проезд на выходе из автобуса. По словам пассажиров, водители сами не принимают оплату при посадке и не выдают билеты.

«Захожу в транспорт, держа деньги в руках, и вот, что хочу сказать, водители абсолютно не готовы к этому, потому что им важно быстро стартануть. Часть водителей сами отмахиваются от оплаты при входе, интересуясь, мол, вы что выходите или спешите», — рассказал одна из пассажирок.

В мэрии Новороссийска разъяснили, что по действующему законодательству пассажир — это физлицо, заключившее договор перевозки пассажира.

«Договор считается заключенным с момента, когда человек вошел в транспортное средство. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом. Билет свидетельствует о заключении договора перевозки», — рассказал заместитель главы города Александр Яменсков.

При этом если пассажир ударится или упадет про торможении — именно билет станет доказательством того, что пассажир ехал именно в этом автобусе. Именно поэтому пассажиры предлагают обязать водителей брать оплаты на входе и выдавать билеты до начала поездки. В мэрии пообещали с каждым водителем, не выдающим билет, провести разъяснительную работу, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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