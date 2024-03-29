В Новороссийске водитель маршрутки выгнал пенсионера с проездным

На поведение водителя маршрутки № 8 пожаловалась местная жительница.

Она рассказала, что во время поездки мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, а также некорректно себя вел.

«Водитель всю дорогу орал матом на другие машины и сигналил им. А они просто ехали себе спокойно по своим делам. Все время он с кем-то говорил по телефону о перехвате маршрута, звучала фраза: «Я ему работать не дам», — поделилась женщина.

Также мужчина оказался недоволен тем, что пассажиры оплачивают проездными — он накричал на пенсионера, требуя выйти из маршрутки. Местная жительница сфотографировала номер маршрутки и данные водителя и попросила провести проверку.

«С водителем маршрута № 8 будет проведен дополнительный инструктаж о правилах работы на маршруте при перевозке пассажиров, о вежливом и культурном общении с ними. Заявителя просим обратиться в Управление транспорта и дорожного хозяйства, тел: +7 (8617) 21-01-12», — цитирует замглавы Новороссийска Александра Яменскова «Наша Газета Новороссийск».

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