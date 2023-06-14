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В Новороссийске задержали мужчину в красной куртке, который преследовал девушку в подъезде многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zaderzhali-muzhchinu-v-krasnoj-kurtke-kotoryj-presledoval-devushku-v-podezde-mnogoetazhki
В Новороссийске задержали мужчину в красной куртке, который преследовал девушку в подъезде многоэтажки
Фото t.me/chpnvrsk

В соцсетях Новороссийска появилась информация о гражданине, который приставал к девушке и делал ей непристойные предложения.

В полиции начали проводить проверку. Подозреваемого задержали 14 июня сотрудники отдела полиции Приморского района.

«В настоящее время 49-летний ранее судимый местный житель доставлен в полицию, в отношении него составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ о употреблении наркотиков. Ему грозит наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции добавили, что действиям гражданина по отношению к девушке будет дана процессуальная оценка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам девушки, 3 июня около 12:40 вслед за ней в дом в ЖК «Молодежный» зашел мужчина. Незнакомец шел за за ней до третьего этажа и предлагал вступить в интимную связь. Девушка пригрозила вызвать полицию, но незнакомец продолжил преследовать ее. По словам пострадавшей, она зашла в свою квартиру, но мужчина еще 20 минут сидел около двери. В полиции начали проводить проверку.

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