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Опасный незнакомец преследовал девушку в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opasnyj-neznakomets-presledoval-devushku-v-novorossijske
Видео t.me/chpnvrsk

О произошедшем в соцсетях рассказала одна из девушек. Она рассказала, что 3 июня около 12:40 вслед за ней в дом в ЖК «Молодежный» зашел мужчина.

Незнакомец шел за девушкой до третьего этажа и предлагал ей интимную связь. Когда она сказала, что вызовет полицию, мужчина промолчал и продолжил идти следом. Девушка зашла в свою квартиру, но преследователь еще 20 минут сидел около двери.

Девушка рассказала, что возраст мужчины — 40–45 лет Он был одет в красную куртку, черные штаны и кепку.

«Информацию, изложенную в публикации, проверят сотрудники полиции. По результат проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску в Telegram.

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