В Новороссийске задержали 23-летнего приезжего, до смерти забившего собутыльника

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Волгограду совместно с полицейскими из Краснодарского края задержали в Новороссийске 23-летнего волгоградца.

По данным оперативников, в ночь на 15 июня этого года во время распития спиртных напитков в одном из дворов Краснооктябрьского района Волгограда между 23-летним парнем и 48-летним мужчиной возник конфликт. Парень несколько раз ударил собутыльника. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

После этого подозреваемый покинул Волгоградскую область и уехал на Кубань. В настоящее время подозреваемого доставили в Волгоград и передали следственным органам, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области в Telegram.

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