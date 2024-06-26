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В Новороссийске задержали 23-летнего приезжего, до смерти забившего собутыльника

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zaderzhali-23-letnego-priezzhego-do-smerti-zabivshego-sobutylnika
В Новороссийске задержали 23-летнего приезжего, до смерти забившего собутыльника
Фото t.me/VOLG_34MVD

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Волгограду совместно с полицейскими из Краснодарского края задержали в Новороссийске 23-летнего волгоградца.

По данным оперативников, в ночь на 15 июня этого года во время распития спиртных напитков в одном из дворов Краснооктябрьского района Волгограда между 23-летним парнем и 48-летним мужчиной возник конфликт. Парень несколько раз ударил собутыльника. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

После этого подозреваемый покинул Волгоградскую область и уехал на Кубань. В настоящее время подозреваемого доставили в Волгоград и передали следственным органам, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области в Telegram.

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