В Новороссийске взорвали найденную на улице немецкую авиабомбу
Происшествия
16.03.2023 16:16
Взрывоопасный предмет обнаружили утром 14 марта районе пересечения улиц Южной и проспекта Ленина.
В связи с этим в Южном районе Новороссийска ввели локальный режим ЧС. В рамках него организациям, находящимся в радиусе 500 метров от найденной авиабомбы, рекомендовали приостановить работу.
Сотрудники ФГКУ «Донской СЦ МЧС России», экстренных служб, полиции и казачества совместными 16 марта совместными усилиями вывезли опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны на полигон и успешно уничтожили, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», при производстве строительных работ в Новороссийске обнаружили авиабомбу ФАБ 50 немецкого производства. Заявку на обезвреживание снаряда подали в МЧС Ростова-на-Дону.
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