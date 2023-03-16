В Новороссийске взорвали найденную на улице немецкую авиабомбу

Взрывоопасный предмет обнаружили утром 14 марта районе пересечения улиц Южной и проспекта Ленина.

В связи с этим в Южном районе Новороссийска ввели локальный режим ЧС. В рамках него организациям, находящимся в радиусе 500 метров от найденной авиабомбы, рекомендовали приостановить работу.

Сотрудники ФГКУ «Донской СЦ МЧС России», экстренных служб, полиции и казачества совместными 16 марта совместными усилиями вывезли опасный боеприпас времен Великой Отечественной войны на полигон и успешно уничтожили, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при производстве строительных работ в Новороссийске обнаружили авиабомбу ФАБ 50 немецкого производства. Заявку на обезвреживание снаряда подали в МЧС Ростова-на-Дону.