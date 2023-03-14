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В Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной немецкой авиабомбы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vveli-lokalnyj-rezhim-chs-iz-za-najdennoj-nemetskoj-aviabomby
В Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной немецкой авиабомбы
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Взрывоопасный предмет обнаружили утром 14 марта районе пересечения улиц Южной и проспекта Ленина.

В связи с этим в Южном районе Новороссийска с 15:00 ввели локальный режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Кравченко. В рамках введенного режима ЧС организациям, находящимся в радиусе 500 метров от найденной авиабомбы, рекомендовали приостановить работу.

Автобусы № 1А и 8 с улицы Ленина едут до конечных остановок через улицы Южную и Пионерскую. В обратном направлении маршрут строят по этой же схеме, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при производстве строительных работ в Новороссийске обнаружили снаряд времен Второй мировой войны — авиабомба ФАБ 50 немецкого происхождения. Заявку на обезвреживание подали в МЧС Ростова-на-Дону. Сотрудники полиции и мэрии совместно с экстренными службами организовали работу на месте происшествия.

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