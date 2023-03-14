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В Новороссийске из-за немецкой авиабомбы оцепили территорию около гипермаркета

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-iz-za-nemetskoj-aviabomby-otsepili-territoriyu-okolo-gipermarketa
В Новороссийске из-за немецкой авиабомбы оцепили территорию около гипермаркета
Фото vk.com/yamenskov_aleksandr_ivanovich

Снаряд обнаружили утром 14 марта районе пересечения улиц Южной и проспекта Ленина. Власти города готовятся ввести режим ЧС.

«Утром при производстве строительных работ обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны — авиабомба ФАБ 50 немецкого происхождения. В настоящее время готовится проект нормативной документации о введении режима ЧС с рекомендацией по приостановке работы близлежащих организаций», — сообщил в своих соцсетях замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Он также добавил, что заявка на обезвреживание подана в МЧС Ростова-на-Дону.

«Сотрудники УМВД России по Новороссийску совместно с администрацией муниципального образования, экстренными службами организовали работу на месте происшествия. Территории оцеплена, осуществляются регулировочно-распорядительные функции на участке дороги, обеспечивается безопасность граждан», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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