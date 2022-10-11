В Новороссийске вывезли и ликвидировали 100-килограммовую авиабомбу, найденную 7 октября

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Авиационный снаряд ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны обнаружили на строительной площадке на улице Рубина при проведении земляных работ.

Из-за опасной находки в тот день приостановили работу двух социально значимых объектов. Людей эвакуировали. Место обнаружения оцепили сотрудники полиции.

Кроме того, из-за авиабомбы на части территории Новороссийска ввели режим «Чрезвычайная ситуация». До уничтожения боеприпаса ограничили движение транспорта по улице Коммунистической.

Днем 11 октября стало известно, что специалисты вывезли авиационный снаряд из центра Новороссийска.

«В данный момент бомба вывезена и ликвидирована на полигоне в станице Раевской», — говорится в сообщении МЦУ Новороссийска.

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