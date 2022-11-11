В Новороссийске выпустили в лес косулю, застрявшую в камнях на пляже

Фото t.me/lifeabrau

Дикое животное застряло в камнях на пляже санатория «Фрегат» около хутора Дюрсо 28 октября.

Сотрудники санатория увидели застрявшую косулю, но не смогли помочь ей самостоятельно и обратились за помощью в службу спасения. Прибывшие на место сотрудники службы спасатели освободили животное. Спасатель Александр Потапов забрал спасенную косулю на лечение к себе домой.

На бедре косули была рана. Предположительно, она выбежала на пляж, спасаясь от шакалов.

«Она быстро пришла в себя. Уже через два дня к ней вернулись силы, и косуля стала биться о заграждение, пытаясь выбраться на волю. Я понял, что, в принципе, с ней все хорошо, можно отпустить в лес», — рассказал спасатель.

Он выпустил косулю в естественную среду обитания. Она быстро убежала в чащу леса, пишет газета «Жизнь Абрау».

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