В Краснодарском крае выпустили на волю 26 европейских ланей
Общество
10.11.2022 17:12
Животных выпустили в дикую природу в государственном природном заказнике регионального значения «Горячеключевской», в районе поселка Тхамаха.
Заповедник пополнился 26 особями европейской лани. Об этом 10 ноября сообщили в Минприроды Кубани.
Разведением и выпуском европейских ланей занимается «Краснодаркрайохота», на сегодняшний день они провели уже три выпуска копытных в дикую природу. Ланей выбрали для разведения как альтернативный кабану вид копытных из-за их высокой жизнестойкости и экологической пластичности. А также из-за их легкой адаптации в новых природно-климатических условиях.
В Краснодарском крае программа по разведению ланей рассчитана до 2030 года, сообщает Министерство природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.
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