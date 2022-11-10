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В Краснодарском крае выпустили на волю 26 европейских ланей

Общество
10.11.2022 17:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vypustili-na-volyu-26-evropejskih-lanej
В Краснодарском крае выпустили на волю 26 европейских ланей

Животных выпустили в дикую природу в государственном природном заказнике регионального значения «Горячеключевской», в районе поселка Тхамаха.

Заповедник пополнился 26 особями европейской лани. Об этом 10 ноября сообщили в Минприроды Кубани.

Разведением и выпуском европейских ланей занимается «Краснодаркрайохота», на сегодняшний день они провели уже три выпуска копытных в дикую природу. Ланей выбрали для разведения как альтернативный кабану вид копытных из-за их высокой жизнестойкости и экологической пластичности. А также из-за их легкой адаптации в новых природно-климатических условиях.

В Краснодарском крае программа по разведению ланей рассчитана до 2030 года, сообщает Министерство природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

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