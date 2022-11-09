Лео, Хоста и Лаура: выпущенные в Алании леопарды за 3,5 месяца ни разу не встретились

Фото пресс-службы Центра восстановления леопарда на Кавказе

С момента выпуска трех леопардов на волю в Северной Осетии прошло три с половиной месяца. За это время каждый успешно поохотился не менее 15 раз, хищники меняют мех с летнего на зимний, набирают массу и наращивают жировую прослойку к зиме.

Все хищники полностью освоили пространство Турмонского лесного массива. Сейчас у них очень важный осенний нажировочный период. За счет накопленного в это время жира они смогут позволить себе «энергосберегающий» режим зимой, то есть им не придется увеличивать частоту охоты в холодное время года.

Лаура освоила участок площадью 262 кв. км, Лео — 326 кв. км. Самый большой участок у Хосты — его площадь 1 тыс. 293 кв. км.

Лаура предпочитает «работать в сложных условиях» — в основном, она выбирает труднодоступные места Турмонского лесного массива. Это ущелья, обрывы, скальные участки, ступенчатые стенки. Она прекрасно освоила охоту на косуль, но не изнуряет себя трудными охотами. Кроме копытных, она добывает барсуков и енотовидных собак. Охотиться она предпочитает в вечерних сумерках.

Хоста предпочитает места с более простым рельефом как для охоты, так и для перемещений. Но она не боится переходить серьезные реки и даже осмелилась благополучно пересечь трассу. Охотится, в основном, на тех, кого несложно добыть. Это барсуки, енотовидные собаки, шакалы и прочие некрупные животные. Охотится кошка как вечером, так и утром.

Из трех леопардов силы больше всего экономит самец Лео. Он не злоупотребляет походами в горы, выбирает поляны, перелески и опушки. На охоту предпочитает отправляться по ночам или в утренних сумерках. С момента выпуска наибольший путь проделала Хоста — 503 км, Лаура прошла 397 км, но по очень сложному рельефу, Лео прошел 377 км.

Ученые, наблюдающие за леопардами, отметили, что за все три месяца после выпуска хищники ни разу не встретились. Хотя они общаются опосредованно. Например, Хоста неоднократно проверяла места охоты Лео. Также хищники периодически возвращаются на места собственных охот. Вероятно, это помогает им настроиться на следующую успешную охоту, сообщает пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе.

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