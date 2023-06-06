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В Новороссийске выпускникам могут аннулировать результаты ЕГЭ по русскому языку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vypusknikam-mogut-annulirovat-rezultaty-ege-po-russkomu-yazyku
В Новороссийске выпускникам могут аннулировать результаты ЕГЭ по русскому языку
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь идет только о тех выпускниках, кто 29 мая сдавал единый государственный экзамен по русскому языку в школе № 22 города-героя.

Выяснилось, что во время проведения экзамена в нескольких аудиториях школы подростки пользовались орфографическими словарями, что запрещено на ЕГЭ по русскому языку. По этому факту специалисты провели расследование. Результаты экзамена от 29 мая могут аннулировать.

«Все документы по результатам расследования переданы в ГЭК – краевую Государственную экзаменационную комиссию. Именно там будет приниматься решение по результатам экзамена», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

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