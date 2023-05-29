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Кондратьев пожелал удачи выпускникам Кубани на ЕГЭ по русскому языку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozhelal-udachi-odinnadtsatiklassnikam-kubani-na-ege-po-russkomu-yazyku
Кондратьев пожелал удачи выпускникам Кубани на ЕГЭ по русскому языку
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Единый государственный экзамен по русскому языку все выпускники 11 классов в Краснодарском крае сдадут 29 мая.

«Желаю ребятам удачи и уверенности в своих силах. Пусть ваши знания и сообразительность принесут достойный результат», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году на сдачу ЕГЭ по русскому языку отвели 3,5 часа. Выпускникам предстоит решить 26 заданий и написать сочинение. Для получения аттестата необходимо набрать как минимум 24 тестовых балла.

Читайте также: основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Краснодарском крае 26 мая. В этот день выпускники сдавали экзамены по географии, литературе и химии. В них приняли участие около 6 тыс. человек.

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