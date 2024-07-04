В Новороссийске вынесли приговор моряку, застрелившему сослуживца без причины

Преступление произошло 9 июля 2023 года на одном из военных объектов в ЮФО.

По версии следствия, в тот день служащий по контракту ефрейтор находился на юте малого военного корабля и заметил своего сослуживца, который шел по причалу и нес коробки. По неизвестной причине у ефрейтора внезапно возникла неприязнь к сослуживцу, и он открыл по нему стрельбу из автомата АК-74. Экспертиза показала, что открывший стрельбу военный находился под воздействием синтетического наркотика.

По словам очевидцев, раненый сослуживец не мог понять, почему в него выстрелил ефрейтор. Пострадавший моряк вскоре скончался от полученных ранений. К сожалению, медики скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился перед родственниками погибшего сослуживца. Он сказал, что в момент преступления ему показалось, что сослуживец угрожает ему, поэтому он решил прострелить ему ноги.

Новороссийский гарнизонный военный суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал контрактника виновным в убийстве. Ему назначили 12 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает «Газета.Ru».

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