В Адыгее будут судить застрелившего коллегу бывшего охранника почты

Убийство произошло вечером 14 апреля в Майкопе. В июле материалы уголовного дела передали в суд.

По версии следствия, охранник ФГУП «Охрана» почтового отделения в Майкопе был на рабочем месте, где также находился сотрудник почтового отделения. Между мужчинами произошел конфликт, охранник из служебного пистолета выстрелил в коллегу. От полученного ранения пострадавший погиб на месте.

В отношении охранника возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокурором Майкопа обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея в Telegram.

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