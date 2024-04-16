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В Новороссийске ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Посейдон»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vveli-v-ekspluatatsiyu-problemnyj-zhk-posejdon
В Новороссийске ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Посейдон»
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Обманутым дольщикам вручили ключи от 75 квартир в семисекционном жилом комплексе «Посейдон-1».

Жилой комплекс начала строить в 2012 году компания ООО «Кубаньжилстрой». Позже строительство дома заморозили из-за недобросовестных действий застройщика. Через некоторое время на строительную компанию завели уголовное дела о мошенничестве и невыплате заработной платы.

Достраивала ЖК «Посейдон» уже другая фирма. Прокуратура предостерегла ее от нарушения сроков сдачи в эксплуатацию. Завершить работы удалось в рамках запланированного графика, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: проблемный ЖК «Дом Скала» в Краснодаре планируют достроить уже в этом году. Речь идет о масштабном жилом комплексе на пересечении улиц Северной и Аэродромной.

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