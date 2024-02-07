Проблемный ЖК «Дом Скала» в Краснодаре планируют достроить уже в этом году

Речь идет о масштабном жилом комплексе на пересечении улиц Северной и Аэродромной.

ЖК «Дом Скала» начали строить в 2011 году. Его планировали сдать в эксплуатацию в 2016 году, однако застройщику не удалось это сделать.

Завершает строительство «Дома Скалы» строительная компания «Аксис». На эти цели застройщику открыли кредитную линию в 1,5 млрд рублей.

Согласно проекту, в центре Краснодара появится многофункциональный центр с 450 апартаментами, а также зонами для спорта и отдыха. Сейчас на этом месте находится 18-этажный каркас здания.

Достроить проблемный ЖК «Дом Скала» планируют до конца 2024 года, сообщает РИА «Новости» Недвижимость.

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