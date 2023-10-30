В Краснодаре осталось 36 объектов долгостроя

В Краснодаре прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам защиты прав дольщиков под председательством главы города Евгения Наумова и прокурора Краснодара Александра Лихонина.

Сейчас в реестре проблемных домов Краснодара остается 36 объектов. Часть из них достраивают силами Фонда развития территорий.

В этом месяце вручили ключи дольщикам первого и второго литера ЖК «Жемчужина». Третий литер планируют ввести в ноябре этого года.

Кроме того, для достройки ЖК «Дунайская, 44а» нашли инвестора.

«Сейчас застройщик параллельно со строительно-монтажными работами занимается вопросом обеспечения дома инженерными сетями. Объект готов на 90%», — сказал Евгений Наумов.

Сейчас достраивается ЖК «Сегодня» на улице Ветеранов, 85. На объекте работают около 60 человек. У дома высокая степень готовности, опасений по срыву сроков сдачи нет.

На стройплощадках двух литеров ЖК «Солнечная долина» в поселке Пригородном сейчас сокращают отставание от графика. На литере № 6 обустраивают крышу и вентиляционные каналы. На литере № 7 выполняют лицевую кладку четвертого этажа и готовятся к кровельным работам.

Достройка проблемных жилых домов в Краснодаре идет по поручению губернатора региона вместе с администрацией Краснодарского края и прокуратурой края и города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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