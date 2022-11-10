В Новороссийске врачи поставили на ноги пациента с переломами позвоночника и таза
Молодой мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты. Его доставили в городскую больницу № 1 на машине скорой помощи.
При падении с высоты мужчина получил переломы третьего поясничного позвонка, таза и повреждения копчика. Он не мог двигаться. Фрагменты межпозвонкового диска сдавливали спинной мозг. Из-за этого развивалось нарушение чувствительности. Все это могло привести к полному параличу.
Нейрохирурги после проведения диагностических и лабораторных исследований решили провести операцию. Они удалили фрагменты сломанного позвонка и освободили нервные структуры, а затем выполнили стабилизировали поврежденные кости при помощи специальных винтов.
Благодаря успешно проведенной операции пациент сможет раньше начать реабилитацию и в скором времени вернется к активной жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
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