В Новороссийске врачи поставили на ноги пациента с переломами позвоночника и таза

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Молодой мужчина получил серьезные травмы, упав с высоты. Его доставили в городскую больницу № 1 на машине скорой помощи.

При падении с высоты мужчина получил переломы третьего поясничного позвонка, таза и повреждения копчика. Он не мог двигаться. Фрагменты межпозвонкового диска сдавливали спинной мозг. Из-за этого развивалось нарушение чувствительности. Все это могло привести к полному параличу.

Нейрохирурги после проведения диагностических и лабораторных исследований решили провести операцию. Они удалили фрагменты сломанного позвонка и освободили нервные структуры, а затем выполнили стабилизировали поврежденные кости при помощи специальных винтов.

Благодаря успешно проведенной операции пациент сможет раньше начать реабилитацию и в скором времени вернется к активной жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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