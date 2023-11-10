В Новороссийске восстановят троллейбусное сообщение с микрорайоном Шесхарис

В городе-герое планируют восстановить троллейбусный маршрут № 9, который ходил в микрорайон Шесхарис.

После того, как троллейбусное сообщение с микрорайоном Шесхарис приостановили, местные жители обращались к властям города с просьбой вернуть троллейбус на линию.

По данным управления транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новороссийска, планируется восстановить движение троллейбусов по маршруту № 9. В прямом направлении они будут следовать через Сухумское шоссе, улицы Судостальскую, Сакко и Ванцетти, Пролетарскую и Робеспьера, а также проспекты Ленина и Дзержинского. Кроме того, в планах реконструировать линию и продлить троллейбусный маршрут № 9 по улице Мурата Ахеджака в новые строящиеся микрорайоны.

Также планируют продлить троллейбусную линию до улицы Брянской, запустить троллейбус в село Гайдук по улице Видова в обход 13-го микрорайона и восстановить движение троллейбусов по маршрутам № 3 и 4, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новую троллейбусную линию построят в Новороссийске на улице Цезаря Куникова. Она свяжет проспект Дзержинского и улицу Малоземельскую.