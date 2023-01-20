Новую троллейбусную линию построят в Новороссийске

Новую линию планируют оборудовать на улице Цезаря Куникова. Она свяжет проспект Дзержинского и улицу Малоземельскую.

Кроме того, в мае муниципалитет планирует увеличить количество троллейбусов на 5 единиц, а также обучить 11 водителей. Новые машины появятся на маршрутах, где пассажиры ждут транспорт дольше всего, рассказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Для улучшения качества перевозок из бюджета города в 2023 году выделили 52 млн рублей для покупки 5 автобусов и открытия 2 новых маршрутов. Они свяжут Мысхако с городской больницей и проспектом Ленина, пишет «Новороссийский рабочий».

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