Новую троллейбусную линию построят в Новороссийске
Общество
20.01.2023 17:58
Новую линию планируют оборудовать на улице Цезаря Куникова. Она свяжет проспект Дзержинского и улицу Малоземельскую.
Кроме того, в мае муниципалитет планирует увеличить количество троллейбусов на 5 единиц, а также обучить 11 водителей. Новые машины появятся на маршрутах, где пассажиры ждут транспорт дольше всего, рассказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.
Для улучшения качества перевозок из бюджета города в 2023 году выделили 52 млн рублей для покупки 5 автобусов и открытия 2 новых маршрутов. Они свяжут Мысхако с городской больницей и проспектом Ленина, пишет «Новороссийский рабочий».
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