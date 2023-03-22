Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске восстановили подачу водоснабжения жителям 13 улиц

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vosstanovili-podachu-vodosnabzheniya-zhitelyam-13-ulits
В Новороссийске восстановили подачу водоснабжения жителям 13 улиц
Фото pixabay.com

Из-за проведения работ по переврезке водовода Ду-З25 мм на улице Волгоградской 22 марта с 8:00 было ограничено водоснабжение на 13 улицах.

Первый этап работ по переврезке построенного водовода Ду-325 мм на улице Волгоградской завершили. Подачу водоснабжения в микрорайонах города восстановили.

На данный момент частично отключено водоснабжение 7 микрорайона. Завершить работы планируют к 21:00, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без воды остались жители домов на улицах Вербовой, Молодежной, Дзержинского, Южной, проспекта Ленина, Мурата Ахеджака, Пионерской, Котанова, Григорьева, Хворостянского, Героев Десантников, Малоземельской, Прямой, а также 7 микрорайона.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют запустить уже этим летом
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. СМИ: Галицкий может войти в состав руководства ФК «Ботев» из Болгарии
  4. В Новороссийске во время пожара из строящегося здания эвакуировали 35 человек
  5. В Екатеринбурге мужчина заказал такси до дома и чуть не уехал в Краснодар
  6. Кубанского депутата Госдумы на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Прямой эфир
Мы в соцсетях