В Новороссийске восстановили подачу водоснабжения жителям 13 улиц
Происшествия
22.03.2023 20:43
Из-за проведения работ по переврезке водовода Ду-З25 мм на улице Волгоградской 22 марта с 8:00 было ограничено водоснабжение на 13 улицах.
Первый этап работ по переврезке построенного водовода Ду-325 мм на улице Волгоградской завершили. Подачу водоснабжения в микрорайонах города восстановили.
На данный момент частично отключено водоснабжение 7 микрорайона. Завершить работы планируют к 21:00, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», без воды остались жители домов на улицах Вербовой, Молодежной, Дзержинского, Южной, проспекта Ленина, Мурата Ахеджака, Пионерской, Котанова, Григорьева, Хворостянского, Героев Десантников, Малоземельской, Прямой, а также 7 микрорайона.
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