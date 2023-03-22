В Новороссийске восстановили подачу водоснабжения жителям 13 улиц

Из-за проведения работ по переврезке водовода Ду-З25 мм на улице Волгоградской 22 марта с 8:00 было ограничено водоснабжение на 13 улицах.

Первый этап работ по переврезке построенного водовода Ду-325 мм на улице Волгоградской завершили. Подачу водоснабжения в микрорайонах города восстановили.

На данный момент частично отключено водоснабжение 7 микрорайона. Завершить работы планируют к 21:00, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», без воды остались жители домов на улицах Вербовой, Молодежной, Дзержинского, Южной, проспекта Ленина, Мурата Ахеджака, Пионерской, Котанова, Григорьева, Хворостянского, Героев Десантников, Малоземельской, Прямой, а также 7 микрорайона.