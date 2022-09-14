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В Новороссийске воры «обнесли» четыре недостроенных дома почти на полмиллиона рублей

Происшествия
14.09.2022 12:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vory-obnesli-chetyre-nedostroennyh-doma-pochti-na-polmilliona-rublej
В Новороссийске воры «обнесли» четыре недостроенных дома почти на полмиллиона рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Из четырех недостроев в станице Натухаевской «пропали» техника и инструменты, бытовые приборы, сантехническое оборудование и стройматериалы. Потерпевшие оценили ущерб на сумму более 430 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, обнаружить злоумышленников удалось на проселочной дороге. Полицейские остановили автомобиль Toyota, в котором ехали 30-летний мужчина и его товарищ. В салоне иномарки стражи порядка обнаружили и изъяли инструменты, которыми злоумышленники отжимали окна. Напарников доставили в отдел полиции. В домах подозреваемых прошли обыски. В одном из них оперативники нашли часть похищенных вещей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подельникам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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