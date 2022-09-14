В Новороссийске воры «обнесли» четыре недостроенных дома почти на полмиллиона рублей
Происшествия
14.09.2022 12:32
Из четырех недостроев в станице Натухаевской «пропали» техника и инструменты, бытовые приборы, сантехническое оборудование и стройматериалы. Потерпевшие оценили ущерб на сумму более 430 тыс. рублей.
По данным правоохранителей, обнаружить злоумышленников удалось на проселочной дороге. Полицейские остановили автомобиль Toyota, в котором ехали 30-летний мужчина и его товарищ. В салоне иномарки стражи порядка обнаружили и изъяли инструменты, которыми злоумышленники отжимали окна. Напарников доставили в отдел полиции. В домах подозреваемых прошли обыски. В одном из них оперативники нашли часть похищенных вещей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подельникам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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