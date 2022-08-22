В Новороссийске волонтеры провели патриотическую акцию ко Дню Государственного флага

Видео канала «Кубань 24»

Во многих районах Краснодарского края края начали праздновать День флага еще с выходных.

Например, в Новороссийске волонтеры и члены общественной организации «Пересвет» провели патриотическую акцию. Ее участники демонстрировали национальные костюмы и скандировали лозунги о гордости за свою страну и ее символы.

Кроме того, в Сочи на площади перед морским портом водрузили световой куб в цветах российского триколора. А в Армавире молодежь провела патриотический флешмоб. Участники выстроили автомобили в виде буквы Z, а также устроили авто- и мотопробег.

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