В Новороссийске волонтеры провели патриотическую акцию ко Дню Государственного флага
Общество
22.08.2022 11:42
Во многих районах Краснодарского края края начали праздновать День флага еще с выходных.
Например, в Новороссийске волонтеры и члены общественной организации «Пересвет» провели патриотическую акцию. Ее участники демонстрировали национальные костюмы и скандировали лозунги о гордости за свою страну и ее символы.
Кроме того, в Сочи на площади перед морским портом водрузили световой куб в цветах российского триколора. А в Армавире молодежь провела патриотический флешмоб. Участники выстроили автомобили в виде буквы Z, а также устроили авто- и мотопробег.
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