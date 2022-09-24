В Новороссийске волонтеры проведут субботник на «Малой земле»

В Новороссийске волонтеры проведут субботник на «Малой земле»

Масштабные субботники пройдут в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Мурманске и Ленинградской области в рамках проекта «Сохрани память».

В Новороссийске волонтеры приведут в порядок территорию ансамбля «Малая земля», где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

Сотни волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, хранящих память о героизме советского народа и дореволюционной истории своего края, вместе со специальной экспертной комиссией побывают в знаковых местах, где установлены монументы в честь тех, кто ценой своих жизней встал на защиту Родины.

По итогам широкомасштабного мониторинга эксперты определят объекты культурного наследия, которые, в соответствии с российским законодательством, в первую очередь требуют внимания со стороны муниципальных и региональных представителей власти. Устранение выявленных нарушений также проконтролируют волонтеры.

Читайте также: в Анапе на старом кладбище провели субботник.