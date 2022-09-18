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В Анапе на старом кладбище провели субботник

Общество
18.09.2022 10:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-starom-kladbishhe-proveli-subbotnik
В Анапе на старом кладбище провели субботник
Фото пресс-службы администрации Анапы.

В преддверии 79-й годовщины освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков провели субботник на старом кладбище, которое находится на Высоком берегу.

На уборку вышли активисты, студены, участники молодежных объединений и специалисты управления ЖКХ мэрии города-курорта. Они очистили территорию кладбища от брошенного мусора, который затем вывезла спецтехника.

Последнее захоронение на старейшем кладбище курорта датируется 1979 годом. Территория кладбища признала мемориальной. Кладбище открыто для посещения, но закрыто для захоронений. Здесь похоронены более 5 тыс. горожан и известных личностей, в том числе солист Большого Театра Дмитрий Головин, участник восстания на броненосце «Потемкин» Иван Седуненко, Герой Советского Союза Степан Жолоб, сообщает пресс-служба Анапы.

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