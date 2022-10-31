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В Новороссийске волонтеры очистят от мусора прибрежные территории

Общество
31.10.2022 11:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-volontery-ochistyat-ot-musora-pribrezhnye-territorii
Видео канала «Кубань 24»

Добровольцы приведут пляжи в порядок в честь Международного дня Черного моря, который ежегодно отмечается 31 октября.

Организаторы акции чистоты сообщили, что все желающие принять участие в уборке могут прийти на любимый пляж, взяв с собой перчатки и мешки для мусора. Такие мероприятия волонтеры проводят в городе-герое регулярно.

Читайте также: в Сочи на уборку пляжей и улиц вышли более 6 тыс. человек.

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