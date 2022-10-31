В Новороссийске волонтеры очистят от мусора прибрежные территории
Общество
31.10.2022 11:06
Добровольцы приведут пляжи в порядок в честь Международного дня Черного моря, который ежегодно отмечается 31 октября.
Организаторы акции чистоты сообщили, что все желающие принять участие в уборке могут прийти на любимый пляж, взяв с собой перчатки и мешки для мусора. Такие мероприятия волонтеры проводят в городе-герое регулярно.
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