В Новороссийске водитель иномарки сбил пенсионерку
Происшествия
06.10.2022 14:14
Авария произошла 5 октября в 8:45. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«По предварительным данным, 66-летний водитель Mitsubishi, двигаясь по проезду Скобликова, одопустил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.
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