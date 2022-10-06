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В Новороссийске водитель иномарки сбил пенсионерку

Происшествия
06.10.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-voditel-inomarki-sbil-pensionerku
В Новороссийске водитель иномарки сбил пенсионерку
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Авария произошла 5 октября в 8:45. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«По предварительным данным, 66-летний водитель Mitsubishi, двигаясь по проезду Скобликова, одопустил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

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