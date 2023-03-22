В Новороссийске во время пожара из строящегося здания эвакуировали 35 человек
Происшествия
22.03.2023 16:53
Сообщение о возгорании на улице Мира поступило в МЧС 22 марта в 15:56.
На место прибыли пожарные расчеты и установили, что в строящемся здании горят контейнеры с мусором. Во время пожара эвакуировали 35 человек. В 16:01 огонь локализовали, в 16:21 — возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 50 кв. м.
Во время пожара никто не пострадал. На месте развернули три звена газодымозащтной службы. Работали 9 спасателей и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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