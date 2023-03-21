В Краснодаре произошел пожар в частном доме в Музыкальном микрорайоне

Сообщение о возгорании в многоэтажка на улице Агрохимической поступила в МЧС 21 марта в 8:30.

По адресу выехали пожарные расчеты. Они прибыли на место и установили, что произошло задымление в подвале частного жилого дома на общей площади 16 кв. м.

В 9:04 пожарные локализовали возгорание на общей площади 40 кв. м. На месте работают 4 единицы техники и 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация уточняется.

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