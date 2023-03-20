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В лесопарке в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре загорелась сухая трава, огонь охватил 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lesoparke-v-mikrorajone-gidrostroitelej-v-krasnodare-zagorelas-suhaya-trava-ogon-ohvatil-300-kv-metrov
В лесопарке в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре загорелась сухая трава, огонь охватил 300 кв. метров
Фото t.me/typodar

О пожаре в лесопарке в районе улицы Валерия Гассия 20 марта сообщили в соцсетях местные жители.

На видео, снятом из окна многоэтажки, видно сильное возгорание и задымление. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:45. На место незамедлительно выехали специалисты.

Прибыв на место в 16:52, пожарные установили, что горит сухая трава. Предварительно, площадь распространения огня составляет 300 кв. м. Потушить пожар удалось в 17:55.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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