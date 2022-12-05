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В Новороссийске ветер сдул контейнер на фуру, ожидавшую загрузки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-veter-sdul-kontejner-na-furu-ozhidavshuyu-zagruzki
Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте на одном из контейнерных терминалов в Кирилловке сообщили утром 5 декабря в соцсетях.

Пользователи предположили, что именно ветер стал причиной ЧП. Груз весом не менее 3,5 т повредил фуру, которая ожидала загрузки. В результате у тягача разбито лобовое стекло и продавлена крыша кабины.

Сейчас выясняются причины случившегося и оцениваются повреждения машины.

Читайте также: в Новороссийске 5 декабря ожидаются порывы ветра до 27 м/с.

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