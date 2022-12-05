В Новороссийске ветер сдул контейнер на фуру, ожидавшую загрузки
Происшествия
05.12.2022 13:22
Об инциденте на одном из контейнерных терминалов в Кирилловке сообщили утром 5 декабря в соцсетях.
Пользователи предположили, что именно ветер стал причиной ЧП. Груз весом не менее 3,5 т повредил фуру, которая ожидала загрузки. В результате у тягача разбито лобовое стекло и продавлена крыша кабины.
Сейчас выясняются причины случившегося и оцениваются повреждения машины.
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