В Новороссийске ветер сдул контейнер на фуру, ожидавшую загрузки

Об инциденте на одном из контейнерных терминалов в Кирилловке сообщили утром 5 декабря в соцсетях.

Пользователи предположили, что именно ветер стал причиной ЧП. Груз весом не менее 3,5 т повредил фуру, которая ожидала загрузки. В результате у тягача разбито лобовое стекло и продавлена крыша кабины.

Сейчас выясняются причины случившегося и оцениваются повреждения машины.

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