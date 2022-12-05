В Новороссийске 5 декабря ожидаются порывы ветра до 27 м/с
Общество
05.12.2022 10:52
В Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность, местами в горах и предгорьях небольшие осадки — снег с дождем.
В отдельных районах региона на дорогах возможна гололедица. Температура днем — +2…4 °C. На Черноморском побережье утром местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до + 9 °C. В районе Новороссийска ожидаются порывы ветра до 27 м/с.
В Краснодаре без осадков, но ветрено. Температура воздуха днем — +2…4 °C.
Читайте также: Керченская паромная переправа 5 декабря остается закрытой из-за сильного ветра.
Популярные новости
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Опрос: в Краснодаре 18% кадровиков признались в дискриминации ряда категорий женщин при приеме на работу
- Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
- В Сочи внедорожник Lexus собрал пробку на трассе, опрокинувшись после ДТП
- В Апшеронском районе иномарка вылетела с дороги и перевернулась, пострадали двое детей