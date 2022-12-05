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В Новороссийске 5 декабря ожидаются порывы ветра до 27 м/с

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-5-dekabrya-ozhidayutsya-poryvy-vetra-do-27-m-s
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность, местами в горах и предгорьях небольшие осадки — снег с дождем.

В отдельных районах региона на дорогах возможна гололедица. Температура днем — +2…4 °C. На Черноморском побережье утром местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до + 9 °C. В районе Новороссийска ожидаются порывы ветра до 27 м/с.

В Краснодаре без осадков, но ветрено. Температура воздуха днем — +2…4 °C.

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