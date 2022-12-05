Керченская паромная переправа 5 декабря остается закрытой из-за сильного ветра
Работу Керченской морской переправы приостановили вечером 2 декабря из-за погодных условий. С 3 по 4 декабря паромы не работали из-за действующего штормового предупреждения.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю утром 5 декабря сообщили, что Керченская паромная переправа остается закрытой. Движение паромов между Краснодарским краем и Крымом не возобновлялось.
Всего с 9 октября по 3 декабря паромы перевезли через Керченский пролив 40 тыс. 314 пассажиров, 27 тыс. 68 автомобилей и 3 тыс. 119 железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили 896 рейсов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в очереди на Керченскую переправу в Темрюкском районе скопилось 370 автомобилей. Возле контрольно-пропускного пункта порта Кавказ находятся 80 машин. Их водителям предоставили транспорт для поездки в магазин. На перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают 290 грузовиков и легковых автомобилей.
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