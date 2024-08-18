В Новороссийске весь день горят машины

Минимум два пожара с автомобилями произошли 18 августа в Новороссийске.

Утром возгорание произошло в станице Раевской на улице Равнинной. Воспламенился бензобак автомобиля, огонь перекинулся на траву. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Однако две машины восстановлению не подлежат.

Буквально через полтора часа, в 12:36 в полицию Новороссийска поступило сообщение о возгорании автомобилей на парковке по улице Пионерской.

При пожаре были повреждены три иномарки. Установлены собственники машин, все они местные жители, никто не пострадал.

«На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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