В Новороссийске вечером 29 августа пройдут морские военные учения со стрельбой
Общество
29.08.2024 09:30
Новороссийская Военно-морская база с 21:00 до 23:00 проведет учения в акватории морского порта.
Военные будут оттачивать действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Планируют провести и практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.
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