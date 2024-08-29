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В Новороссийске вечером 29 августа пройдут морские военные учения со стрельбой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vecherom-29-avgusta-projdut-morskie-voennye-ucheniya-so-strelboj
Видео канала «Кубань 24»

Новороссийская Военно-морская база с 21:00 до 23:00 проведет учения в акватории морского порта.

Военные будут оттачивать действия по отражению атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Планируют провести и практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей и гостей Новороссийска просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.

Читайте также: учения со стрельбами пройдут 28 августа в акватории порта Туапсе.

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