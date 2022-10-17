В Новороссийске в рамках госпрограммы капитально отремонтировали две школы

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Школы № 12 и № 27 отремонтировали в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Для ремонта школы № 12 из федерального, краевого и местного бюджетов выделили около 11 млн рублей. На эти деньги отремонтировали мягкую кровлю здания школы, обновили мебель в классах, библиотеке, коррекционном кабинете, закупили интерактивное логопедическое оборудование, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь. В классах сейчас устанавливают новую компьютерную и интерактивную технику.

Также выполнили ремонт в школе № 27, которая находится в селе Мысхако, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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