В Новороссийске в рамках госпрограммы капитально отремонтировали две школы
Общество
17.10.2022 15:32
Школы № 12 и № 27 отремонтировали в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».
Для ремонта школы № 12 из федерального, краевого и местного бюджетов выделили около 11 млн рублей. На эти деньги отремонтировали мягкую кровлю здания школы, обновили мебель в классах, библиотеке, коррекционном кабинете, закупили интерактивное логопедическое оборудование, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь. В классах сейчас устанавливают новую компьютерную и интерактивную технику.
Также выполнили ремонт в школе № 27, которая находится в селе Мысхако, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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