Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске в рамках госпрограммы капитально отремонтировали две школы

Общество
17.10.2022 15:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-ramkah-gosprogrammy-kapitalno-otremontirovali-dve-shkoly
В Новороссийске в рамках госпрограммы капитально отремонтировали две школы
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Школы № 12 и № 27 отремонтировали в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Для ремонта школы № 12 из федерального, краевого и местного бюджетов выделили около 11 млн рублей. На эти деньги отремонтировали мягкую кровлю здания школы, обновили мебель в классах, библиотеке, коррекционном кабинете, закупили интерактивное логопедическое оборудование, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь. В классах сейчас устанавливают новую компьютерную и интерактивную технику.

Также выполнили ремонт в школе № 27, которая находится в селе Мысхако, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: компании «ПроШкола» подтвердили финансирование на строительство 2 школ в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября
  5. Исследование: жителю Кубани необходимо почти 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях