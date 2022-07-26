В Новороссийске в районе Цемесской бухты над морем прошел смерч
Происшествия
26.07.2022 11:12
Местные жители сняли кадры с этим природным явлением на фоне горы Дооб.
Такая же ситуация и в Геленджике. Смерч заставил людей поволноваться, но до берега не добрался. Аналогичные прекрасные, но в то же время страшные проявления сил природы наблюдали в Джубге и Лермонтово.
До 28 июля в крае прогнозируют ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Его порывы могут достигать 20 м/с. Над Черным морем на участке от Анапы до Магри сохраняется вероятность формирования смерчей. В прибрежных районах возможны подтопления, сообщили в федеральном институте ГОЧС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр Геленджика «поплыл» после ночного ливня.
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