В Новороссийске в районе Цемесской бухты над морем прошел смерч

Видео канала «Кубань 24»

Местные жители сняли кадры с этим природным явлением на фоне горы Дооб.

Такая же ситуация и в Геленджике. Смерч заставил людей поволноваться, но до берега не добрался. Аналогичные прекрасные, но в то же время страшные проявления сил природы наблюдали в Джубге и Лермонтово.

До 28 июля в крае прогнозируют ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Его порывы могут достигать 20 м/с. Над Черным морем на участке от Анапы до Магри сохраняется вероятность формирования смерчей. В прибрежных районах возможны подтопления, сообщили в федеральном институте ГОЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», центр Геленджика «поплыл» после ночного ливня.