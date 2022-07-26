Центр Геленджика «поплыл» после ночного ливня
Происшествия
26.07.2022 07:57
Фотографии и видеозаписи с последствиями ливня 26 июля выложили в соцсети местные жители. Улицы в центре курорта превратились в бурные реки, в одном из летних кафе смыло столики.
По словам очевидцев, в настоящее время в центре курорта на улицах воды по колено.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 27 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках. На территории Геленджика, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов возможен подъем уровня воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.
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