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В Краснодарском крае до 27 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках

Общество
25.07.2022 16:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-27-iyulya-ozhidayutsya-silnye-dozhdi-smerchi-i-podem-vody-v-rekah
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, с 25 по 27 июля на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

На территории Геленджика, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов возможен подъем уровня воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.

На Черноморском побережье — от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над морем.

В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи и Краснодаре с подтопленных территорий откачали всю воду.

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