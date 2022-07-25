В Краснодарском крае до 27 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках
По прогнозу синоптиков, с 25 по 27 июля на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
На территории Геленджика, Горячего Ключа, а также Туапсинского, Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов возможен подъем уровня воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок.
На Черноморском побережье — от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над морем.
В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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