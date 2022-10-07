В Новороссийске в районе «Малой земли» произошел пожар

Видео канала «Кубань 24»

По информации МЧС, 7 октября там загорелся мусор. Пламя удалось остановить на площади в 180 кв. м.

Эта территория относится к дендропарку, огонь мог навредить редким видам растений и животным. Сейчас местной флоре и фауне уже ничего не угрожает.

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