В Новороссийске в районе «Малой земли» произошел пожар
Происшествия
07.10.2022 14:45
По информации МЧС, 7 октября там загорелся мусор. Пламя удалось остановить на площади в 180 кв. м.
Эта территория относится к дендропарку, огонь мог навредить редким видам растений и животным. Сейчас местной флоре и фауне уже ничего не угрожает.
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