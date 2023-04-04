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В Новороссийске в этом году завершат строительство двух газопроводов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-etom-godu-zavershat-stroitelstvo-dvuh-gazoprovodov
В Новороссийске в этом году завершат строительство двух газопроводов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Уличную сеть газоснабжения построят в селах Федотовка и Абрау-Дюрсо в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

В селе Федотовка газопровод протяженность 3,5 км построят на улицах Новой, Виноградной и Черноморской. Благодаря этому газифицируют 150 домов.

В Абрау-Дюрсо в микрорайоне «Птичка» построят газопровод протяженностью более 1,5 км. К газу смогут подключиться владельцы 50 домов. Строительство обоих объектов начали в 2022 году. Завершат работы в августе 2023 года.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, уровень газификации края составляет более 85%. Это один из самых высоких показателей в России. В этом году благодаря госпрограмме газ появится в 22 населенных пунктах региона. После этого жители смогут воспользоваться программой бесплатной догазификации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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