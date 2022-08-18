В Новороссийске в День государственного флага состоится парад спортивных яхт

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

День государственного флага России отмечают каждый год 22 августа.

Парадный выход в море спортивных яхт и швертботов стартует в 9:30 от яхт-клуба «7 футов» в районе мемориала «Малая земля».

Парусный флот под управлением юные яхтсменов спортшколы «Лидер» выйдет в бухту Новороссийска. Парадный строй будет возглавлять крейсерская яхта «Конрад», украшенная парусом в цветах российского триколора.

Яхты парадным строем направятся в сторону Храма Святых Петра и Февронии Муромских Чудотворцев, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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