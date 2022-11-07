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В Новороссийске в 2025 году планируют открыть новую морскую пристань

Экономика
07.11.2022 20:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-2025-godu-planiruyut-otkryt-novuyu-morskuyu-pristan
В Новороссийске в 2025 году планируют открыть новую морскую пристань
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Открытие новой пристани в морском порту Новороссийска компания «Новая пристань» запланировала на четвертый квартал 2025 года.

Договор на проектирование двух новых глубоководных причалов заключили в конце 2021 года. Инвестпроект включен в федеральный проект «Морские порты России».

Сообщается, что новая пристань № 3А, представляющая собой двусторонний пирс, будет находиться «в голове» существующей пристани № 3. Реализация проекта поможет к 2025 году увеличить пропускную способность экспортной инфраструктуры. Модернизация терминала, в свою очередь, позволит увеличить суммарную мощность перевалки предприятий с 13,6 млн т до порядка 25 млн т. Также увеличится мощность единовременного хранения — с 370 тыс. до 870 тыс. т.

Кроме того, в планах «Новой пристани» — строительство новой зерновой галереи от территории «Новороссийского комбината хлебопродуктов» и нового причала № 22А на пристани № 3А.

По словам представителей компании, из-за нынешних ограничений в ходе проектировочных работ возникают сложности с традиционными зарубежными поставщиками перегрузочного оборудования. В настоящее время в компании ищут варианты выхода из ситуации, пишет «Коммерсантъ».

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