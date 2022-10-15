В Новороссийске увеличат мощность порта для поставок нефти
Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Портовые мощности будут увеличивать одновременно в Усть-Луге, Новороссийске и Приморье.
По его словам, логистические центры, которые сегодня используются, будут расширяться.
«Если говорить о транспортировке, то у нас остаются и наши порты, трубопроводы. Кстати, эмбарго не вводится относительно трубопроводных поставок — только относительно морских перевозок. У нас в планах расширение мощностей портов Усть-Луга, Новороссийска и Приморья примерно на 40 млн тонн, достаточно большой объем», — цитирует Новака ТАСС.
Расширение мощностей портов для замещения экспортных поставок нефти в Европу будет вестись одновременно.
«В основном это расшивка магистральных сетей «Транснефти», потому что портовые мощности есть, но туда невозможно подать (нефть) в большем объеме. Источник (финансирования) сейчас не скажу, но этим будет заниматься «Транснефть»», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».
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