В Новороссийске увеличат мощность порта для поставок нефти

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Портовые мощности будут увеличивать одновременно в Усть-Луге, Новороссийске и Приморье.

По его словам, логистические центры, которые сегодня используются, будут расширяться.

«Если говорить о транспортировке, то у нас остаются и наши порты, трубопроводы. Кстати, эмбарго не вводится относительно трубопроводных поставок — только относительно морских перевозок. У нас в планах расширение мощностей портов Усть-Луга, Новороссийска и Приморья примерно на 40 млн тонн, достаточно большой объем», — цитирует Новака ТАСС.

Расширение мощностей портов для замещения экспортных поставок нефти в Европу будет вестись одновременно.

«В основном это расшивка магистральных сетей «Транснефти», потому что портовые мощности есть, но туда невозможно подать (нефть) в большем объеме. Источник (финансирования) сейчас не скажу, но этим будет заниматься «Транснефть»», — цитирует вице-премьера «Интерфакс».

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