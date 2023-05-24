В Новороссийске утвердили схему размещения 14 зарядных станций для электромобилей

Схему размещения утвердила администрация города.

В Центральном внутригородском округе появятся семь зарядных станций, в Южном — три, в Восточном — две. Еще по одному объекту установят в Мысхакском сельском округе и Приморском внутригородском округе, говорится в постановлении.

Новое постановление также признает недействительным документ от 19 апреля 2022 года — тогда власти планировали установить только семь зарядных станций в Центральном, Приморском и Южном внутригородских округах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае планируют установить 47 быстрых электрозарядных станций в 2023 году.