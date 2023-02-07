Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске устранили энергоаварию в селе Цемдолина и других населенных пунктах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ustranili-energoavariyu-v-sele-tsemdolina-i-drugih-naselennyh-punktah
В Новороссийске устранили энергоаварию в селе Цемдолина и других населенных пунктах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло 7 февраля и оставило без света жителей нескольких сел в Приморском районе Новороссийска.

Около 18:00 специалисты «НЭСК» восстановил энергоснабжение сел Цемдолина, гора Великая, Борисовка и Большие Хутора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске из-за урагана рекомендовали не отправлять детей в школы. За прошедшие сутки из-за ураганного ветра в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, отключения затронули все внутригородские районы. Произошел прорыв воздушного трубопровода. Ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
  5. Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях