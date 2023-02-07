В Новороссийске устранили энергоаварию в селе Цемдолина и других населенных пунктах

Аварийное отключение электроэнергии произошло 7 февраля и оставило без света жителей нескольких сел в Приморском районе Новороссийска.

Около 18:00 специалисты «НЭСК» восстановил энергоснабжение сел Цемдолина, гора Великая, Борисовка и Большие Хутора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске из-за урагана рекомендовали не отправлять детей в школы. За прошедшие сутки из-за ураганного ветра в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, отключения затронули все внутригородские районы. Произошел прорыв воздушного трубопровода. Ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.