В Новороссийске устранили энергоаварию в селе Цемдолина и других населенных пунктах
Происшествия
07.02.2023 18:15
Аварийное отключение электроэнергии произошло 7 февраля и оставило без света жителей нескольких сел в Приморском районе Новороссийска.
Около 18:00 специалисты «НЭСК» восстановил энергоснабжение сел Цемдолина, гора Великая, Борисовка и Большие Хутора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске из-за урагана рекомендовали не отправлять детей в школы. За прошедшие сутки из-за ураганного ветра в городе произошло более 100 аварийных отключений электричества, отключения затронули все внутригородские районы. Произошел прорыв воздушного трубопровода. Ветер повредил 13 кровель, повалило 25 деревьев.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М